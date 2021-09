Riscaldamento globale, lo studio: Napoli rischia tre mesi consecutivi di afa ogni anno

Surriscaldamento globale: uno studio del Centro Euro-mediterraneo sui Cambiamenti Climatici dimostra che la città di Napoli rischia entro il 2080 tre mesi consecutivi di afa.

Il nuovo studio del Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici in sei città italiane evidenzia come Napoli rischi entro il 2080 di dover sopportare ben 90 giorni consecutivi di afa, ovvero una morsa di calore lunga tre mesi di fila.

Questo accadrebbe se non si cambiassero le politiche sul clima. Variando strategie climatiche, i giorni consecutivi di afa nella città partenopea si ridurrebbero a 50 (quasi due mesi).

A parità di condizioni, Venezia rischia invece, oltre alle ondate di calore, anche piogge intense e allagamenti sempre più frequenti. L’analisi del Centro euromediterraneo si è concentrata anche su Milano, Roma, Torino e Bologna.

Gli scenari futuri mostrano un aumento sia delle temperature medie (+2°C a fine secolo nello scenario che prevede l’applicazione di politiche climatiche) che per il numero di giorni molto caldi in un anno, indicatore rilevante per le ondate di calore.

Quattro i parametri seguiti in questo studio della fondazione CMCC, non certo incoraggiante per il futuro meteorologico dell’Italia: clima, impatto, rischi e strumenti.