Rione Sanità, crolla balcone di un palazzo: ferito passante

L’uomo è stato colpito da alcuni detriti precipitati al suolo dopo il cedimento di un balcone di una casa al secondo piano di uno stabile nel Rione Sanità, a Napoli.

Tragedia sfiorata nella zona del Rione Sanità, a Napoli, in via San Nicandro. Come riporta ‘Il Mattino’, infatti, la mattinata di Ferragosto, il balcone di una casa al secondo piano di uno stabile ha ceduto, finendo sul marciapiede sottostante.

Ad avere la peggio è stato un passante, colpito da alcuni detriti, anche se, per fortuna, non riportando conseguenze gravi.