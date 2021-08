Rifiuti di Roma a Napoli, Maresca vs de Magistris: “Campagna elettorale sulla pelle dei napoletani”

Da ottobre a dicembre gli impianti Sapna riceveranno quotidianamente 150 tonnellate di rifiuti provenienti da Roma: l’annuncio di de Magistris criticato anche dal sindaco di Acerra Raffaele Lettieri (“No all’impiego dell’inceneritore o di altri impianti”).

Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, ha annunciato che Sapna, l’azienda pubblica che gestisce i rifiuti della provincia di Napoli, aiuterà Ama (l’azienda di nettezza urbana di Roma) a smaltire quelli della Capitale. Dal 4 ottobre al 31 dicembre, gli impianti Sapna riceveranno 150 tonnellate al giorno di rifiuti provenienti da Roma: “Accogliere la richiesta istituzionale di Roma -scrive de Magistris sui social – è un atto istituzionale che sentiamo doveroso e giusto. Coesione sociale e istituzionale significano leale cooperazione e aiuto a chi è in difficoltà”.

Tale annuncio ha scatenato numerose critiche, a cominciare da Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli: “Mentre Napoli e l’area metropolitana sono invase da cumuli di rifiuti, de Magistris pensa bene di fare campagna elettorale in Calabria sulla pelle dei napoletani, accollandosi lo smaltimento di quelli di Roma -scrive Maresca sui social – Forse il tempo impiegato in un’altra regione lo ha distolto dalla realtà in cui versa la città dopo trenta anni di amministrazione delle sinistre, anni in cui non si è fatto nulla su questo tema, se non far pagare ai napoletani le tasse sui rifiuti più alte d’Italia.

Il sindaco marziano – ha aggiunto Maresca – aveva promesso la raccolta differenziata al 70%, ma negli ultimi dieci anni ha raggiunto soltanto il 37%”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Raffaele Lettieri, sindaco di Acerra: “Acerra è contraria all’impiego dell’inceneritore o di altri impianti, per smaltire i rifiuti provenienti da Roma -ha scritto Lettieri in una lettera al primo cittadino partenopeo – Acerra e gli Acerrani non molleranno di un centimetro su questo, perché l’obiettivo resta di scongiurare questa possibile condanna del nostro territorio che Lei e qualcun altro, avete deciso senza alcuna giustificazione”.