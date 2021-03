Riaprono le Terme Stufe di Nerone, orari e come prenotarsi

Terme Stufe di Nerone: Federterme e Ministero della Salute confermano che anche in ZONA ROSSA le attività termali riabilitative e terapeutiche possono proseguire.

Lunedì 22 Marzo 2021 riaprono le Terme Stufe di Nerone dunque saranno di nuovo attivi la balneoterapia, aerosolterapia, fangoterapia, massoterapia, crenokinesiterapia e il classico percorso termale, con presidio medico e ingressi contingentati.

Le Terme Stufe di Nerone sono incastonate nello splendido scenario dei Campi Flegrei, li sono le terme in Campania conosciute fin dai tempi antichi per la cura e per il relax.

Le acque termali che sgorgano alla temperatura di 80°C sono ricche di preziosi elementi minerali necessari al corpo per rimanere in tono ed elasticità; ma sono anche riconosciute ottime alleate per la cura di reumatismi, artrosi, per la riabilitazione.

L’ampio parco termale con le sorgenti naturali, le palme, gli ulivi, le pergole, permettono di vivere una piacevole giornata di relax all’aperto, intervallando una sauna, un idromassaggio nella piscina termale nella zona calda.

Per chi desidera effettuare dei massaggi, il centro benessere delle Terme mette a disposizione un team di operatori certificati ed esperti in grado di consigliare e soddisfare le esigenze.

Quindi è possibile continuare a frequentare le Terme (con ingresso singolo, pacchetto o abbonamento) avendo cura di munirsi di autocertificazione nella quale riportare il motivo “cure termali”.

Orari