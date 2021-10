Red Bull Neymar Jr’s Five: il team King Sport vince la tappa di Napoli

Red Bull Neymar Jr’s Five: al complesso Monte Sant’Angelo di Napoli vince il team King Sport (4-0 al team Scalone) che stacca il pass per la Finale Nazionale (in programma il 23 ottobre sempre a Napoli).

L’ultima tappa del Red Bull Neymar Jr’s Five è andata in archivio. Grandissimo entusiasmo per l’arrivo del torneo di calcio a 5 nella città di Napoli, dove per l’occasione tantissimi ragazzi e ragazze si sono trovati presso il campo di Monte Sant’Angelo dell’Università degli Studi Federico II di Napoli.

Dopo una giornata emozionante che ha visto coinvolte ben 78 squadre, a vincere la tappa del capoluogo campano è stato il team King Sport, che ha avuto la meglio sul team Scalone con il punteggio di 4-0. Giunto alla quinta edizione, il Neymar Jr’s Five è riservato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 35 anni: la partecipazione è aperta indistintamente a squadre maschili, femminili o miste. Oltre 30 paesi di 6 continenti ospiteranno i tornei di qualificazione nazionale: i team vincitori di ogni nazione voleranno poi a dicembre in Qatar per la finale mondiale. Il premio finale per la squadra campione mondiale del torneo sarà l’opportunità di giocare una partita contro la superstar brasiliana.

In Italia per quest’anno sono previste 5 tappe di qualificazione: dopo Bari, Salerno, Palermo e Catania, la tappa di Napoli chiude così il cerchio. Le squadre vincitrici di ogni tappa si affronteranno nel capoluogo campano il prossimo 23 ottobre per la Finale Nazionale.

Le regole del torneo sono semplici e innovative: si gioca 5vs5, per 10 minuti di tempo e senza portieri. Il format prevede che per ogni goal segnato, la squadra avversaria perda un giocatore. L’obiettivo è quindi buttare fuori tutti gli avversari.