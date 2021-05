Rari Nantes Salerno: il campionato si chiude con una sconfitta a Savona

Rari Nantes Salerno: la squadra di mister Matteo Citro ha chiuso il suo secondo campionato consecutivo di serie A1 con una sconfitta per 11-9 a Savona.

Si è chiuso a Savona, venerdì 7 maggio, il secondo campionato consecutivo in serie A1 della Rari Nantes Salerno. Alla piscina C. Zanelli la gara comincia con circa mezz’ora di ritardo a causa del forte traffico che ha bloccato la squadra salernitana.

La Rari Nantes Savona è di certo più motivata dei giallorossi. I liguri devono blindare l’accesso ai play-off, mentre la Rari ha già raggiunto i suoi obiettivi stagionali ed è già proiettata verso la prossima stagione, quella del centenario.

Nonostante tutto, la Rari Salerno gioca un’ottima partita, dimostrando i progressi messi in mostra nelle ultime gare e che la differenza in classifica tra le due formazioni non rispecchia i valori in acqua. I giallorossi, arrivati in piscina a pochi minuti dall’inizio della gara, impiegano un quarto ad ambientarsi, che alla fine risulterà quello fatale, e infatti si chiude sul 3-1 per i padroni di casa. Poi la gara si svolge in perfetto equilibrio: 2-2, 3-3 e 3-3. In gol per la Rari Salerno sono andati per due volte Luongo, Elez e Parrili; poi un gol a testa per Pica, Tomasic ed Esposito.

“Abbiamo fatto una buona gara – commenta mister Matteo Citro a fine gara – siamo stati sempre in partita. Negli ultimi 20 secondi abbiamo rischiato il tutto per tutto lasciandoli in superiorità in attacco, ma abbiamo subito il gol dell’11-9 che ha chiuso la gara. Faccio i complimenti ai ragazzi, anche perché abbiamo fatto un viaggio lungo e con diversi imprevisti, arrivando a Savona mezz’ora prima della gara”.