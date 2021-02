Rari Nantes Salerno: esordio nei Preliminari Scudetto a Siracusa

Rari Nantes Salerno: esordio il 24 febbraio a Siracusa per la squadra di Matteo Citro. Nel girone anche Brescia e Savona.

La Fin ha diramato il calendario della seconda fase del campionato di pallanuoto di serie A1, che vedrà impegnate le otto squadre qualificate nei gironi preliminari, scontrarsi in due raggruppamenti di quattro formazioni. Le prime due di ogni girone andranno a disputare i play off scudetto. Il girone della Rari Nantes Salerno sarà composto da AN Brescia, Ortigia Siracusa e Rari Nantes Savona.

Per i giallorossi esordio in trasferta a Siracusa mercoledì 24 di febbraio. Seconda giornata prevista per il 13 marzo, quando alla Vitale arriverà il Brescia. Il terzo turno, il 27 marzo, vedrà di nuovo la Rari in casa nel match contro il Savona.

Grande favorita del raggruppamento è certamente il Brescia, destinato a giocarsi lo scudetto contro la Pro Recco. Dietro i lombardi ci sarà certamente grande equilibrio, con l’Ortigia una spanna sopra i giallorossi e il Savona, ma non imbattibile.

Servirà sicuramente la migliore Rari per sognare un approdo nelle semifinali scudetto, ma gli uomini di Citro possono contare sulla tranquillità di aver raggiunto l’obiettivo principale della stagione, la salvezza, e di non aver nulla da perdere.