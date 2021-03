Rari Nantes Salerno: alla “Vitale” arriva il Savona nella terza gara della fase d’elite

Rari Nantes Salerno: venerdì 26 marzo (ore 15) la squadra di Matteo Citro ospiterà il Savona nella terza giornata della fase d’élite della serie A1 di Pallanuoto.

Ancora una sfida casalinga per la Rari Nantes Salerno che venerdì 26 marzo, alle ore 15, alla piscina Simone Vitale ospita la Rari Nantes Savona, sfida valevole per la terza giornata della fase d’élite.

Il club ligure, reduce dall’importante vittoria contro l’Ortigia, si candida di fatto al passaggio del turno ed è da considerarsi a tutti gli effetti tra le migliori formazioni d’Italia. Sarà dunque un’altra sfida più che impegnativa per i ragazzi guidati da mister Matteo Citro, che così ci presenta la gara: “Il Savona è una squadra in salute, con tanti giocatori di qualità. Noi abbiamo voglia di tornare in vasca dopo quasi un mese, daremo il massimo per metterli in difficoltà, consapevoli che per farlo dobbiamo alzare il nostro livello di gioco”.

Dopo la gara rimandata contro il Brescia per una positività al Covid nella squadra lombarda, torna dunque in acqua la formazione giallorossa che, come dichiarato da mister Citro, proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo e regalare una soddisfazione ulteriore ai propri sostenitori, che anche questa volta potranno seguire solo da casa, via streaming, la partita.

Foto: Marina Carascon per Napoleggiamo