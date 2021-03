Rally, Sebastiano Castellano al secondo Slalom Torre Del Mito

Per Sebastiano Castellano appuntamento in provincia di Lecce, in Puglia, nella meravigliosa Litoranea Porto Badisco.

La seconda edizione dello Slalom Torre del mito era in programma per il 20 e 21 marzo, invece il maltempo ha costretto gli organizzatori a posticipare la manifestazione di Santa Cesarea Terme di una settimana.

Così ne può approfittare anche il pilota sorrentino Sebastiano Castellano che parteciperà con una Osella PA 21 JBR 1600 tentando di scacciare i demoni della rottura e conseguente ritiro della settimana scorsa alla Salita del Costo.

Per Sebastiano appuntamento quindi in provincia di Lecce, in Puglia, nella meravigliosa Litoranea Porto Badisco. Il tracciato sarà lungo 3.400 metri con 8 postazioni di birilli.

L’evento sarà a porte chiuse ma sarà garantita una copertura mediatica grazie a dirette Facebook sulla pagina di Sud Salento Rally https://www.facebook.com/SSR. SudSalentoRally