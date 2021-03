Rally, Sebastiano Castellano vince il secondo Slalom Torre del Mito

Rally: Il pilota sorrentino Sebastiano Castellano vince la seconda edizione dello Slalom torre del mito.

Primo in Gara 1, primo in Gara 2, primo in Gara3! Non c’è stata storia sulle strade di Santa Cesarea Terme, il pilota della Osella PA 21 JBR 1600 con motore Suzuki Sebastiano Castellano ha trionfato in tutte e tre le manche del secondo Slalom Torre Del Mito svoltosi in provincia di Lecce, in Puglia, nella meravigliosa Litoranea Porto Badisco.

Per gli amanti delle statistiche in Gara 1 Sebastiano ha fermato il tempo a 2:06:07, in Gara 2 si è migliorato con 2:05:84 per poi impressionare in Gara 3 scendendo sotto i due minuti con 1:58:80.

“Stamattina era iniziato tutto male, – ha dichiarato Sebastiano Castellano – sono partito per la ricognizione e si è rotto il semiasse ma siamo riusciti a sostituirlo. Questa macchina nuova, anche se è ancora in configurazione da salita, l’abbiamo sistemata bene, abbiamo migliorato salita dopo salita. L’ultima manche abbiamo fatto 1:58. Bella strada, ora aspetto se ci sono penalità perché ho toccato un birillo, ho viaggiato un po’ sui birilli in questa salita. – conclude – Stamattina era iniziata male, ero di nuovo fermo, ma poi è migliorata (ride)”.