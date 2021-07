Raffaella Carrà, dopo l’addio in Campidoglio oggi alle 12 i funerali

Oggi, alle 12, si svolgerà il funerale di Raffaella Carrà nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, dove tutti avranno la possibilità di seguire le esequie in diretta.

Nella giornata di oggi, alle 12, ci sarà il funerale nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, dove tutti avranno la possibilità di seguire le esequie in diretta, attraverso un maxischermo allestito in piazza del Campidoglio. L’ingresso alla chiesa sarà contingentato, per sole 200 persone.

Ancora code lunghissime nel pomeriggio di ieri per l’ultimo saluto a Raffaella Carrà, scomparsa lunedì scorso, nella camera ardente allestita in Campidoglio. Una folla coloratissima, armata di bandiere arcobaleno, fiori rigorosamente gialli, il suo colore preferito, lettere, cartelle e regali.

I vigili urbani hanno aperto con mezz’ora d’anticipo sulla tabella di marcia per permettere a tutti di salutare la Raffa nazionale.

Neanche il caldo torrido di questi giorni ha fermato i tantissimi che hanno voluto rendere omaggio all’artista a tutto tondo, che lascia un vuoto nelle vite di tanti italiani. Per l’occasione la protezione civile ha allestito delle tende per la distribuzione dell’acqua fresca.

Tra i tanti accorsi in Campidoglio, tanti volti noti della televisione italiana: Fiorello, le sorelle Goggi, Loretta e Daniela, Leonardo Pieraccioni, Renato Zero e Vincenzo Salemme. Quest’ultimo commenta: “Era una grande artista ma soprattutto una grande donna, buona e per bene”.

Fiorello invece si è inginocchiato è ha sussurrato qualcosa a Raffaella. Valeria Marini era inconsolabile, sembrava quasi non voler andare via dopo aver dato il suo saluto.