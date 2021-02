Rafa Benitez: “Tornare al Napoli? Non fatemi parlare, ma seguo ancora la squadra”

L’ex allenatore azzurro Rafa Benitez parla di un suo possibile nuovo approdo sulla panchina del Calcio Napoli: “Ho una grande relazione con la gente”.

“Ho una grande relazione con la gente e seguo ancora la squadra, ma non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire”. Rafa Benitez, intervistato da Onda Cero, sceglie la strada del no comment in merito alle voci su un suo possibile ritorno al Napoli. Il tecnico si limita a dire che “vorrei un progetto che mi permetta di essere competitivo, di lottare per dei trofei nel giro di uno-due anni”.

Poi, parlando di Atalanta-Real di stasera e di Zapata, Benitez ha ricordato: “Il suo ex allenatore Mauricio Pellegrino me ne parlo’ benissimo, lo portammo a Napoli come giovane da fare crescere ma c’erano anche Higuain e Mertens e lui, per questo, non ebbe molto spazio”.