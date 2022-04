Quartieri Spagnoli, vende alcolici a minore poi colto da malore: identificato

Gli Agenti della Polizia Municipale sono riusciti a individuare il locale, in zona Quartieri Spagnoli, a Napoli, che aveva venduto alcool a un minore che si era poi sentito male.

Proseguono i controlli per il rispetto delle norme che regolano la “movida” cittadina. Gli Agenti della Polizia Municipale sono riusciti ad individuare il locale, in zona Quartieri Spagnoli, a Napoli, che aveva venduto alcool ad un minore che si era poi sentito male ed era stato soccorso dagli stessi Agenti. Il titolare è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria. Verificate 31 attività ed elevati 4 verbali.

Sanzionati, in particolare, un locale per emissione di musica e suoni all’esterno dei locali ed in vicoletto Belledonne per il mancato rispetto dell’orario di chiusura. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati elevati 180 verbali oltre alla rimozione di 12 veicoli con i carri gru nelle zone di maggiore attrazione della movida cittadina, mentre ulteriori 88 veicoli sono stati prelevati nella zona Fuorigrotta a seguito dell’incontro di calcio Napoli-Fiorentina, durante il quale sono stati verbalizzati nei pressi dello Stadio Maradona cinque parcheggiatori abusivi.