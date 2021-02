Quartieri Spagnoli, nuovo murale e cappella votiva per Maradona

Oggi l’inaugurazione della cappella votiva in onore del campione argentino nel piazzale che i cittadini dei Quartieri Spagnoli hanno rinominato largo Maradona.

- Advertisement -

E’ prevista per le 17 di oggi l’inaugurazione della cappella votiva in onore di Diego Armando Maradona. Si terrà in via Emanuele De Deo, nel piazzale che i cittadini dei Quartieri Spagnoli hanno rinominato largo Maradona.

Insieme alla cappella votiva dove all’interno di una teca è conservata una foto del Pibe de Oro, anche un nuovo murale, in cui è rappresentato Maradona con il suo figlio napoletano Diego jr. Due sere fa ha fatto visita a largo Maradona anche il centrocampista azzurro Diego Demme.