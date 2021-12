Quartieri Spagnoli, controlli notturni dei Carabinieri: sequestrata arma pronta all’uso

Carabinieri setacciano le strade dei quartieri Spagnoli e di Montecalvario: sequestrata un pistola pronta all’uso. L’arma era stata rubata nel 2014.

Controlli notturni per i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro. Setacciate le strade dei Quartieri Spagnoli e Montecalvario. I militari stanno intensificando i controlli effettuando diverse perquisizioni domiciliari ed ispezioni a largo raggio all’interno delle zone condominiali dove spesso vengono stipate armi, droga o materiale esplosivo.

Durante le operazioni i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola beretta calibro 9×21, un caricatore e 14 proiettili calibro 9. L’arma ed il relativo munizionamento erano all’interno di una custodia in plastica.

I Carabinieri l’hanno rinvenuta nel quartiere Montecalvario – vicino a un’auto in sosta – a vico Lungo teatro nuovo. Non è escluso che il “rumore” delle pattuglie in zona abbia messo in agitazione qualche malintenzionato. La pistola – risultata rubata nel 2014 – era perfettamente funzionante e sarà sottoposta ad accertamenti balistici.