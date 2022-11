Quartieri Spagnoli, 3 ragazzi beccati armati di coltello: “Dobbiamo difenderci”

Nel corso di una serie di controlli straordinari nei vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli, tre giovani cono stati denunciati perché sorpresi con un coltello nelle tasche.

Controlli straordinari nei vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli. I carabinieri della compagnia centro, insieme a quelli del reggimento Campania, hanno controllato decine di persone e ispezionato numerosi veicoli. Tre i giovani denunciati perché sorpresi con un coltello nelle tasche. Hanno 19, 22 e 23 anni e anche se sono stati controllati in luoghi e momenti differenti hanno utilizzato la stessa giustificazione: “Devo difendermi”. Sequestrata una lama da 5 cm e due da 17.

Denunciato anche un 50enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. Il reato contestato è riciclaggio. E’ stato fermato in vico San Sepolcro in sella ad uno scooter rubato 6 giorni fa in Sicilia; telaio e carrozzeria erano stati completamente riverniciati. L’uomo era anche in possesso di una bustina di marijuana e per questo sarà segnalato anche alla Prefettura. Durante il servizio sono stati rinvenuti 10 dosi di marijuana: erano nascoste in un foro coperto da un manifesto funebre. 10 le contravvenzioni al codice della strada, 3 gli scooter sequestrati perché senza assicurazione.