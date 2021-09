Qualiano, irreperibile per 6 mesi arrestata dal parrucchiere: IL NOME

Una 44enne di Qualiano è finita in manette mentre si trovava dal parrucchiere, dopo essersi sottratta per circa 6 mesi alle ricerche delle forze dell’ordine.

Una messa in piega e’ costata l’apertura del portone delle carceri ad una latitante. I Carabinieri della Stazione di Qualiano hanno rintracciato e arrestato Lucia Castellano, 44enne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nel marzo scorso dal Tribunale di Nola. La donna, gia’ alla detenzione domiciliare, ha violato la misura che la costringeva a rimanere nella sua abitazione e per circa 6 mesi si e’ sottratta alle ricerche delle forze dell’ordine.

I militari l’hanno pero’ sorpresa nel pomeriggio di ieri mentre un parrucchiere del centro cittadino le curava l’acconciatura. Prima che potesse terminare il trattamento di bellezza, la donna e’ finita in manette ed e’ stata tradotta al carcere di Pozzuoli.