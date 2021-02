“Pulp Fiction” su Paramount Channel. I film in tv martedì 23 febbraio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata I film in tv martedì 23 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv martedì 23 febbraio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

154′ Regista: Quentin Tarantino Cast: Ving Rhames, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Tim Roth, Harvey Keitel TRAMA Pulp Fiction è un film del 1994 scritto e diretto da Quentin Tarantino e interpretato, tra gli altri, da John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis. Il film si aggiudicò inoltre la Palma d’oro al festival di Cannes del 1994 e permise a Tarantino e Roger Avary di ottenere il premio per la miglior sceneggiatura originale agli Oscar del 1995, su ben 7 candidature, tra cui oltre a quelle già citate, quelle a miglior film, miglior regista e miglior montaggio. Nel 1998 l’American Film Institute l’ha inserito al novantacinquesimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi,[3] mentre dieci anni dopo, nella lista aggiornata, è salito al novantaquattresimo posto.[4] Lo stesso istituto l’ha inserito al settimo posto nella categoria gangster. Tre storie di altrettante coppie di criminali, ambientate a Los Angeles: una è quella formata da Honey Bunny e Pumpkin, giovani ladruncoli che hanno deciso di rapinare la caffetteria in cui stanno facendo colazione; poi ci sono Vincent Vega e Jules Winnfield, killer al soldo del boss Marsellus Wallace, con il compito di recuperare una valigetta misteriosa; e, infine, Butch Coolidge, pugile corrotto da Marsellus, il quale gli ha chiesto di perdere un le vicende finiscono per convergere nella caffetteria… Gli altri film in programma martedì 23 febbraio Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa – 21:25 Rai 1 Puoi baciare lo sposo – 21:15 Sky Cinema Terra di confine – Open Range – 21:00 Iris Vendetta finale – 21:20 Rai 4 Syriana – 21:15 Premium Cinema 2 Il sapore del successo – 21:10 Rai Movie Playing It Cool – 21:15 Cielo Cody il mio amico robot – 21:00 Sky Family