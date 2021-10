Procida, collisione al Porto: nessuna conseguenza per passeggeri ed equipaggi

Cronaca di Napoli: la Guardia Costiera è intervenuta al Porto di Procida per una lieve collisione tra due motonavi a causa del forte vento.

Nella giornata di oggi, 14 ottobre, alle ore 11.10 c.a., nel porto di Procida vi è stata una lieve collisione tra la motonave Rosa D’Abundo e la motonave Macaiva.

Prontamente è intervenuta la Capitaneria di porto dell’Isola, supportata dalla Direzione Marittima della Campania, al fine di valutare eventuali profili di rischio e fornire ogni assistenza o soccorso qualora necessario.

Si è potuto tempestivamente accertare che l’incidente non ha comportato alcuna immediata conseguenza per gli equipaggi imbarcati ed i 13 passeggeri a bordo della Rosa D’Abundo la quale, in fase di ormeggio, a causa del forte vento andava ad urtare la banchina e la Macaiva in sosta.

Per alcuni minuti non è stato consentito l’ingresso in porto ad altre unità al fine di poter ultimare l’ormeggio della nave scarrocciata ed effettuare lo sbarco dei passeggeri, in sicurezza e con l’ausilio del Gruppo Ormeggiatori.

Sono in corso più puntuali accertamenti sulla motonave Rosa D’Abundo, intanto autorizzata al trasferimento nel porto di Pozzuoli, al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e l’idoneità piena alla navigazione.