Procida Capitale italiana della Cultura 2022: programma di 150 eventi

Procida Capitale Italiana della Cultura 2022: presentato il programma che partirà sabato 22 gennaio. Ecco i principali appuntamenti.

Mancano esattamente due mesi all’apertura del maxi programma di eventi per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, con ben 150 appuntamenti previsti nel corso di tutto il prossimo anno.

Il programma è stato presentato a Palazzo Santa Lucia di Napoli (sede della regione Campania) dal direttore del progetto Agostino Riitano, affiancato dal governatore Vincenzo De Luca, dal sindaco di Procida Dino Ambrosino e da Rosanna Romano, direttrice delle politiche culturali della Regione Campania (ente che per Procida Capitale della Cultura 2022 ha stanziato circa 9 milioni di euro).

Si comincerà sabato 22 gennaio con la “Inaugurazione visionaria”: “Procida nel 2022 non sarà una Disneyland degli eventi culturali, ma un importante acceleratore del territorio. Sarà un laboratorio culturale di felicità sociale“, commenta il direttore del progetto, Agostino Riitano. Tra i grandi eventi (che coinvolgeranno oltre 350 artisti), spiccano la mostra fotografica del maestro Mimmo Jodice da ottobre a dicembre “Abitare Metafisico” per raccontare l’identità di Procida. Altra mostra fotografica sarà quella del maestro Antonio Biasucci, che con “Una sola Moltitudine” da giugno a settembre documenterà la condizione degli ex detenuti del carcere di Palazzo D’Avolos.

Dal 2 al 5 giugno ci sarà il grande ritorno del festival “Il Vento del cinema”, rassegna ideata da Enrico Ghezzi, con grandi nomi come Mario Martone, Gabriele Mainetti, Alba Rohrwacher, Carlo Verdone, Paolo Virzì e Marco Bellocchio.

Dall’8 al 12 giugno “Procida Racconta”, direzione artistica di Chiara Gamberale con il premio Strega 2021 Emanuele Trevi e tra gli altri Donatella Di Pietrantonio, Gavin Francis e Fabio Genovesi. Ancora letteratura insieme con cinema, teatro e cinema dall’8 all’11 settembre per la rassegna MarEtica supervisionata da Alessandro Baricco.