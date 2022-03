Pozzuoli, picchia e insulta la compagna: arrestato 36enne

Un 36enne di Pozzuoli è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver picchiato e insultato la compagna.

Un 36enne di Pozzuoli è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver picchiato e insultato la compagna. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri e sono avvenuti in via Ovidio, nel comune di Pozzuoli (Napoli). La donna – hanno ricostruito i carabinieri – ha fatto in tempo a chiamare il 112 prima di essere picchiata senza una apparente ragione dinanzi al figlio di 3 anni.

Ai militari della locale stazione, una volta arrivati sul posto, ha raccontato di essere vittima da anni di vessazioni fisiche e psicologiche da parte dell’uomo. Sottosopra la casa, con piatti rotti e mobili distrutti. Sotto shock la vittima, che è stata portata in ospedale dove le hanno riscontrato contusioni guaribili in 4 giorni.