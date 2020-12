Pozzuoli, sarà demolito l’ecomostro sul lungomare del Rione Terra

Approvata la demolizione del rustico dell’ex ristorante “Vicienzo a Mare” sul litorale tra il Rione Terra e via Napoli, a Pozzuoli.

Il consiglio comunale di Pozzuoli ha approvato, nella seduta svolta ieri, la “variante semplificata” al Piano Regolatore Generale e posto il vincolo finalizzato alla demolizione del rustico dell’ex ristorante ‘Vicienzo a Mare’ sul litorale tra il Rione Terra e via Napoli.

La struttura sorta negli anni ’70, in sostituzione di un piccolo manufatto a mare, che ospitava un ristorante in voga nell’area flegrea negli anni del dopoguerra, era stata bloccata allo stato rustico per violazione degli strumenti urbanistici. E’ seguito un contenzioso di 50 anni tra i proprietari ed il comune, che ha visto coinvolti anche Soprintendenza Paesaggistica, Tar e Consiglio di Stato. Oggi la parola fine al lungo iter burocratico-legale che nel giro di sei-sette mesi dovrebbe condurre all’abbattimento dell’ecomostro.

“L’ecomostro del lungomare, l’ex ‘Vicienzo a Mare’, sarà abbattuto! Senza quello scheletro di cemento che per anni è stato là, inutilizzato e a danno del territorio e del paesaggio, avremo una linea di costa libera e fruibile da tutti. Dopo anni di battaglie, portiamo a casa un risultato importante. Storico. Sarà così possibile completare la passeggiata ai piedi del Rione Terra e rendere un sogno realtà”. Così il sindaco, Vincenzo Figliolia, commentando l’atto deliberativo votato a maggioranza dalla civica assise.

La demolizione della struttura, in uno degli angoli di maggiore interesse paesaggistico della città, permetterà la riqualificazione della linea di costa cittadina compresa tra via Napoli e il Rione Terra e la realizzazione di una passeggiata a mare ai piedi dell’acropoli flegrea.