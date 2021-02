Portici: rissa in strada tra ragazzini dopo il coprifuoco

Portici: grandi polemiche per la rissa tra ragazzini scoppiata nella notte tra il 6 e il 7 febbraio in piazza Poli. Il video della zuffa è diventato virale sui social.

Grandi polemiche per una rissa tra giovani accaduta nella notte tra il 6 e il 7 febbraio in piazza Poli a Portici, con calci, pugni e urla di indignazione dai balconi. Essendo accaduta dopo le 22, la zuffa si è dunque verificata in violazione del coprifuoco.

La scena è stata ripresa da un residente con uno smartphone. Il video è subito diventato virale sui social, venendo inviato anche a Francesco Emilio Borrelli (consigliere regionale di Europa Verde), che lo ha postato sulla sua pagina Facebook.

Dalle immagini, ora al vaglio dei Carabinieri, si vedono all’interno di un gruppo tre ragazzi inseguirsi e azzuffarsi, fino a quando uno di loro colpito con calci e pugni cade sul selciato ai piedi di una fioriera: nessuno ha riportato ferite.

I Carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere comunali e recuperato il video per identificare i responsabili.