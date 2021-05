Ponticelli tra stese e bombe, le associazioni scrivono al Prefetto e Questore

I cittadini residenti a Ponticelli, San Giovanni e Barra vivono nel terrore tra stese e attentati esplosivi.

Nella zona orientale di Napoli c’è tensione in particolare nel quartiere Ponticelli in seguito all’ esplosione di un ordigno in via Esopo, lanciato dal cavalcavia della tangenziale, che è esploso danneggiando otto macchine.

Le associazioni sul territorio sono preoccupate per quanto sta avvenendo e le associazioni hanno scritto al Prefetto di Napoli e al Questore per sollecitare più controlli. Vincenzo Viola, presidente di Vivendo Ponticelli e Piera Migliaccio, presidente dell’associazione Uniti per Vincere denunciano una situazione critica e molto preoccupante in merito anche ad un altro episodio relativo ad un’altra esplosione che ha coinvolto due auto nel Parco Topolino (così soprannominato perchè era li che viveva Carmine Sarno, fratello del boss dell’omonimo clan non più egemone dopo il pentimento del capo).

