Ponticelli: riparte il progetto per la “Città dei Bambini”

Comune di Napoli. Carmine Piscopo (assessore all’Urbanistica) annuncia la ripartenza del progetto “Città dei Bambini” a Ponticelli (che prevede spazi culturali destinati ai giovanissimi).

Iniziano le attività di raccolta, rimozione, trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti presenti nella Città dei Bambini, lotto O di Ponticelli. “Con questa operazione -afferma l’Assessore all’urbanistica, Carmine Piscopo– riparte il progetto Città dei bambini, fortemente voluto dall’amministrazione de Magistris e dal territorio, in cui troveranno spazio un “museo-laboratorio” destinato ai ragazzi con spazi per l’apprendimento e la sperimentazione scientifica, nonché aule-laboratorio per la formazione e l’introduzione di ragazzi alle arti teatrali e cinematografiche”.

L’intervento di bonifica, per un importo di circa 57.000 euro, è stato affidato con determina dirigenziale del Servizio comunale Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità all’Asìa. Contestualmente, si è completato l’iter di validazione del progetto esecutivo, cui seguirà la una nuova gara per i lavori utili a riqualificare parte del complesso per un importo complessivo di 2.620.775,17 euro.

Foto in evidenza: “Kiss Kiss Napoli”