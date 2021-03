Ponticelli: Blitz dei Carabinieri con perquisizioni. Trovate munizioni pronte all’uso

Ponticelli: Servizio alto impatto dei Carabinieri. Sono in corso perquisizioni, trovate alcune munizioni pronte per essere utilizzate.

Dalle prime luci dell’alba le piazze e le strade del quartiere Ponticelli sono presidiate dai Carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli.

Via Montale e via Franciosa le zone maggiormente setacciate dai militari dell’Arma. Sono in corso perquisizioni. In un area condominiale di via Montale i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 17 proiettili calibro 9. Le munizioni erano nascoste in un sacchetto pronte per essere utilizzate.