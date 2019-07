Trasporti, Luigi de Magistris: “Con i soldi di EAV avremmo creato autobus ANM con vasche idromassaggio”

Trasporti, Luigi De Magistris (Sindaco di Napoli) in diretta su Radio CRC: “Con i soldi di EAV avremmo creato autobus ANM con vasche idromassaggio”.

In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele, in onda su Radio CRC, è intervenuto Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli: “Quella del tabaccaio di Chiaiano è stata una morte assurda, e che mi ha colpito molto. Non si può morire in quel modo e bisognerà verificare accuratamente tutta la vicenda.

Il crimine, la violenza, la devianza, sono dietro l’angolo e il clima che si respira nel nostro Paese non aiuta. Vedo sempre dei giudizi troppo affrettati, sulla Città, sui giovani. Quando vengono offerte delle alternative serie, i ragazzi rispondono.

Si fanno ancora molte chiacchiere in merito al Mezzogiorno, che va curato lavorando e non con le parole. C’è la necessità di creare sviluppo; il reddito di cittadinanza, per come lo hanno organizzato, non aiuta.

Un Paese, se vuole crescere, deve creare sviluppo: Napoli e Milano lo stanno facendo. Con i soldi di EAV avremmo fatto gli autobus di ANM con le vasche idromassaggio. Stiamo parlando 600 milioni di euro. Toninelli? Mera propaganda. Credo che il Ministro debba affrontare la questione della Tangenziale, unica in Italia a dover pagare il pedaggio”.