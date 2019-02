Matteo Salvini: nell’ambito del piano Spiagge Sicure, il ministro dell’Interno ha stanziato 42mila euro per 14 Comuni della Campania.

14 Comuni della Campania beneficeranno dei fondi per il piano Spiagge Sicure 2019. Ciascuno di loro riceverà 42mila euro, che potranno essere investiti per la assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Locale, per il pagamento degli straordinari, per l’acquisto di nuove attrezzature o per la promozione di campagne di sensibilizzazione. L’obiettivo è contrastare l’abusivismo commerciale e la contraffazione durante il periodo di massima affluenza turistica.

I Comuni che avranno i fondi sono i seguenti: Capri, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Vico Equense in provincia di Napoli; Amalfi, Ascea, Centola, Maiori, Pisciotta, Positano e Ravello in provincia di Salerno. “Il contrasto all’abusivismo è un doveroso impegno a tutela dei commercianti onesti, mentre la stretta sulla contraffazione serve anche per tutelare la salute dei cittadini -dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che sta scrivendo a tutti i 100 sindaci coinvolti nel piano- Il finanziamento di Spiagge Sicure è l’ennesimo segnale di attenzione alle comunità locali e alla loro sicurezza”.