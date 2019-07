Luigi de Magistris: incontro al Mit tra il sindaco di Napoli e il ministro Danilo Toninelli. Ok all’arrivo di 20 treni e ai lavori di rifacimento del Molo Beverello.

Nella giornata di ieri, martedì 30 luglio, c’è stato un incontro al Mit tra il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e il ministro Danilo Toninelli. Metropolitana, Tangenziale e Porto di Napoli al centro del vertice, definito “aperto e collaborativo” dal ministero dei Trasporti.

Sul fronte del trasporto pubblico, il Mit ha confermato al primo cittadino partenopeo il prossimo nulla osta tecnico per i 20 nuovi treni della Linea 1 della Metropolitana e la disponibilità di 40 milioni di euro, a valere sulla legge Obiettivo, per risolvere alcune criticità finanziarie relative ai lavori della stessa Linea 1. Per quanto riguarda la Tangenziale e il tema dei proventi del pedaggio, il Ministero ha fatto presente che la concessione scade nel 2037 e che, nell’ambito della attuale discussione sul rinnovo del Piano finanziario 2019-2023, si potrebbe eventualmente trovare spazio per una rimodulazione degli investimenti secondo i desiderata del Comune di Napoli. I dettagli saranno affidati a un tavolo tecnico di prossima convocazione tra tutti i soggetti interessati.

Infine, riguardo il governo del Porto di Napoli, il Mit, a fronte di un’ispezione che è ancora in corso, ha messo in risalto le carenze sul versante della progettazione e l’elevato contenzioso sulle procedure di gara che genera rilevanti problematiche, senza dimenticare le anomalie riscontrate nella gestione delle concessioni.

Per il rifacimento del molo Beverello si dovrebbe partire con i lavori a settembre, mentre il Ministero sta collaborando fattivamente, per la propria parte, alla prossima riconversione e apertura del borbonico molo San Vincenzo.