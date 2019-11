Comune di Napoli: il sindaco Luigi de Magistris annuncia oggi il nuovo rimpasto della Giunta (che vedrà l’uscita di quattro assessori). C’è il rebus deleghe.

Oggi, martedì 12 novembre, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, annuncerà l’atteso rimpasto della Giunta. Non sono giornate facili per il primo cittadino partenopeo, specialmente dopo le polemiche generate da un audio di alcuni consiglieri comunali di maggioranza (pubblicato da “Repubblica”) e il mancato Consiglio comunale del 6 novembre, saltato per mancanza del numero legale.

La maggioranza era assente, mentre le opposizioni hanno depositato la mozione di sfiducia contro de Magistris (che sarà discussa nel Consiglio del 22 novembre, delicato anche per quanto riguarda il bilancio).

Il rimpasto al Comune di Napoli porterà all’addio di quattro assessori, con alcuni nomi eccellenti che escono dalla Giunta “arancione”. Si tratta infatti di tre assessori “storici” del progetto politico di de Magistris, ovvero Mario Calabrese (Infrastrutture e Trasporti), Nino Daniele (Cultura) e Roberta Gaeta (Welfare), cui si aggiungerà Laura Marmorale (Diritti civili, entrata in Giunta nel rimpasto dell’anno scorso). Al loro posto potrebbero entrare tre consiglieri comunali e un’ex consigliera: Eleonora De Majo e Luigi Felaco (Dema), Rosaria Galiero (Sinistra in Comune) e Francesca Menna (ex consigliera del M5S vicinissima al presidente della Camera Roberto Fico, la quale si dimise dall’assemblea cittadina all’indomani del contratto di governo tra i pentastellati e la Lega). Volti nuovi anche in Consiglio comunale, dove subentrano ai due consiglieri del gruppo Dema Elena De Gregorio e Sergio Colella, mentre al posto di Galiero ci sarà Chiara Guida.

Come riporta “Il Mattino”, c’è però il rebus deleghe, con Maria Caniglia del gruppo “Sfasteriati” che ha rimesso la delega di consigliera delegata alle Attività produttive allo stesso de Magistris. Altro rebus sono le deleghe di Nino Daniele, ovvero Cultura e Turismo, che dovrebbero andare a Eleonora De Majo. Tuttavia, Daniele potrebbe essere recuperato come consulente esterno alla cultura, per una soluzione già applicata con l’ex assessora Daniela Villani (oggi delegata al Mare).

Alessandra Clemente dovrebbe perdere la delega alla Polizia municipale, che il sindaco assegnerà al capo di gabinetto Attilio Auricchio, quella ai Giovani e al Patrimonio (che dovrebbero essere affidate a Felaco).

Per Galiero si profilano quelle al Lavoro e Sviluppo, mentre il pacchetto Welfare dell’uscente Gaeta sarà affidato a Monica Buonanno. Il vicesindaco Enrico Panini potrebbe ereditare i Trasporti da Calabrese, mentre Carmine Piscopo (assessore all’Urbanistica) la delega alle Infrastrutture.