L’annuncio di de Magistris: “Mi candiderò alle prossime Regionali”

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, rivela le sue intenzioni di candidarsi per la poltrona di governatore della Campania alle prossime Regionali, sfidando l’attuale presidente Vincenzo De Luca.

De Magistris Regionali | “Le posso dire che ci candideremo alla Regione Campania fra un anno, questo sicuramente”. Queste le parole di Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, ad Agorà Rai Tre, sul suo futuro politico. Ed alla successiva domanda se si candiderà personalmente alla carica di presidente della Regione risponde: “Questo è probabile. Lo verificheremo anche in base alle alleanze che riusciremo a costruire. La Campania potrà essere un laboratorio alternativo alla Lega sicuramente, ed anche a questo governo”.

La richiesta di de Magistris al Governo

“Al governo – ha proseguito il primo cittadino partenopeo – chiediamo due cose. La sicurezza, che è un compito dello Stato. Prevenire e reprimere. E non fare più discriminazioni. Non si può per la terza volta salvare solamente una città da debiti che conosciamo, come il salvaRoma dove si trovano 12 miliardi di euro, e lasciare gli Enti locali del paese, soprattutto nel mezzogiorno, senza risorse. Questo è un grave errore perché disunisce il Paese”. Queste le richieste di Luigi Magistris, sindaco di Napoli, ad Agorà Rai Tre al governo gialloverde.