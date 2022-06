Pizza Village Napoli 2022: il 26 giugno Luchè ospite sul palco del Lungomare

Pizza Village Napoli 2022: anche la mobilità, trasporti e logistica ospitalità al centro del progetto degli organizzatori.

Svelato il primo nome dei due ospiti del palco del Pizza Village Napoli per la serata conclusiva della manifestazione. Domenica 26 sarà Luca Imprudente, in arte noto come Luchè, uno dei due protagonisti voluti dall’organizzazione per celebrare la chiusura della decima edizione dell’evento. Il rapper e produttore discografico napoletano, ex componente del gruppo hip hop Co’Sang, si esibirà davanti al suo pubblico per comunicare, attraverso i suoi brani, le radici culturali e musicali del territorio.

Ma Oramata Grandi Eventi, che organizza il Pizza Village Napoli, coerentemente con la vocazione di grande attrattore turistico, ha prestato molta attenzione ai temi della mobilità e trasporti che, per un importante evento come Pizza Village, significa facilitarne la fruizione e la relativa promozione. Proprio su questi aspetti si è sempre lavorato affinché si potessero creare iniziative ed offerte dedicate per raggiungere Napoli e, viceversa, per favorire l’esportazione del format oltre i confini regionali e nazionali.

Il processo di internazionalizzazione, infatti, passa anche e soprattutto, per accordi di collaborazione con tutti i principali stakeholder del comparto turismo: vettori su ruota e le maggiori compagnie aeree mondiali, tour operator italiani e stranieri, nonché gestori di strutture alberghiere del territorio.

LE COMPAGNIE AEREE: UNITED AIRLINES è player del turismo mondiale che ha creduto nel progetto Pizza Village e nel suo programma di internazionalizzazione. La quarta compagnia aerea al mondo ha scelto di affiancare il suo nome a quello del Pizza Village già da qualche anno ed ha rinnovato la partnership in concomitanza alla contestuale ripartenza dei voli diretti giornalieri che collegano Napoli con New York in sole 9 ore di volo.

FLYDUBAI la compagnia low-cost e partner di Emirates ha condiviso una partnership con la manifestazione anche in tal caso in vista della riapertura dei collegamenti aerei diretti tra Napoli e Dubai. La compagnia, che effettuerà tre voli giornalieri tra l’hub partenopeo e quello di Dubai, in andata e ritorno con un totale di 6 tratte, implementerà i corridoi di volo già ad agosto portando i collegamenti a quattro voli A/R settimanali.

TURKISH AIRLINES, grazie ai suoi collegamenti giornalieri tra Napoli e Istanbul, con sole due ore e 10 minuti di volo, la compagnia aerea assicura un forte legame tra le due metropoli. Meta di grande sviluppo turistico negli ultimi anni, così come la città di Napoli, la capitale turca rappresenta punti di riferimento degli organizzatori del Pizza Village per le mete dell’internazionalizzazione. La partnership con la migliore compagnia aerea in Europa è stata definita in occasione dell’ultima edizione della BMT a Napoli.

BUS – BusForFun, la compagnia di mobilità che organizza trasporto condiviso, economico e green verso i grandi eventi di musica, sport, turismo in Italia e in Europa, ha inserito Pizza Village Napoli sulla sua piattaforma, tra i grandi eventi per il bus-sharing. www.busforfun.com

ALBERGHI E B&B – Sempre più numerosi sono i tour operator che hanno previsto offerte riservate a chi visita Napoli in occasione del Pizza Village o decida di venire esclusivamente per l’evento:

Chiaja Viaggi offre una serata al Pizza Village all’interno del suo pacchetto viaggio che comprende Napoli e il Miglio d’Oro.

Scenario concede ai suoi clienti fino al 20% di sconto su tutti i soggiorni a Napoli in occasione del Pizza Village.

Fancy Tour propone pacchetti per una notte con prima colazione in hotel a 3 o 4 stelle e ticket menù per Pizza Village, con prezzi variabili a partire da 104 euro.