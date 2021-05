Pivonello vince il Clinical Endocrinology Trust Award 2021

Al professore Rosario Pivonello sono andate le felicitazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e di tutti i soci della Società Italiana di endocrinologia.

Il “Clinical Endocrinology Trust Award 2021” quest’anno è stato assegnato a Rosario Pivonello, Professore Associato dell”Università Federico II di Napoli. Il riconoscimento, tra i premi più prestigiosi della Società Europea di Endocrinologia, è stato conferito nel corso della 23° edizione dello “e-European Congress of Endocrinology”, che si è concluso oggi.

Pivonello ha ricevuto una medaglia e ha tenuto una lettura plenaria sulle ultime novità in tema di complicanze e terapie della sindrome di Cushing, enfatizzando il significativo cambiamento epocale nell’approccio medico a questa rara sindrome endocrina.

Un riconoscimento significativo per le ricerche condotte in ambito nazionale ed internazionale di particolare rilievo scientifico e culturale svolte nel corso dell’intera carriera. Al professore Rosario Pivonello sono andate le felicitazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e di tutti i soci della Società Italiana di endocrinologia. Un premio prestigioso, dunque, che testimonia il grande valore scientifico della ricerca napoletana in particolare.