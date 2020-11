Piedigrotta 2018 a Napoli: il programma della festa dal 1 al 12 settembre

La Festa di Piedigrotta 2018 a Napoli si svolgerà dal 1 al 12 settembre 2018. Ecco il programma degli eventi.

La tradizionale Festa di Piedigrotta 2018 a Napoli si svolgerà dal 1 al 12 settembre. La festa è dedicata alla Madonna di Piedigrotta ed ha origini antiche ed ormai è conosciuta in tutto il mondo.

La festa di Piedigrotta era anticamente una festa religiosa napoletana, ereditata dai Borboni, e si svolgeva nella notte tra il 7 e l’8 settembre, in occasione della Natività di Maria Vergine.

La storica Festa di Piedigrotta

La storia racconta che durante le prime luci del mattino del 7 settembre, le vie e gli atri dei palazzi venivano addobbati per la festa, durante la quale sfilavano carri arricchiti con vere e proprie orchestrine con mandolini e chitarre.

Le canzoni erano tante, ed erano al centro di questo favoloso movimento, ne venivano premiate cinque o sei, considerate le migliori, scritte ora da poeti di fama e da compositori di gusto, ora da gente che per mestiere faceva tutt’ altra cosa che scrivere testi canori.

La festa di Piedigrotta, decretò l’Ottocento come il secolo d’oro della canzone napoletana, e con essa si affermò anche lo sviluppo dell’editoria popolare e nacque quindi l’industria musicale.

Si ascoltavano i brillanti versi di Libero Bovio, Roberto Bracco, Ernesto Murolo, Ferdinando Russo, Rocco Galdieri, e i testi di “Io te voglio bbene assaje” di Raffaele Sacco; “E spingole francese”, “Nannà! Meh dimme ca sò!”, “Marzo”, “”, di Salvatore Di Giacomo; “funiculì funiculà” di Peppino Turco; “O sole mio” di Giovanni Capurro, divennero successi commerciali famosi in tutto il mondo, poichè i ritornelli di questi successi tendono a ridursi a puri giochi fonici.

La Festa di Piedigrotta 2018

La festa si compone di una componente religiosa molto attesa dai pescatori di Mergellina e che prevede la famosa processione delle barche a mare e dove partecipa anche il Cardinale e poi c’è la festa civile che prevede concerti gratuiti sul lungomare Caracciolo e nella zona di via Galiani.

Molto ricco il programma religioso dai giorni e che dura dal 1 al 12 settembre 2018 ed è organizzata dalla Basilica Santuario Parrocchia S. Maria di Piedigrotta in Piazza Piedigrotta, 24 a Napoli. Per quanto riguarda la festa civile non è ancora noto nel dettaglio il programma degli eventi.

Si terrà di sicuro la Grande festa della Notte della Tammorra 2018 che doveva svolgersi a Ferragosto ma che è stata rinviata per i tragici fatti di Genova. La festa avrà le stesse formazioni musicali ma probabilmente si terrà non sul lungomare ma l’8 settembre 2018 in piazza plebiscito.

Programma religioso

sabato 1 settembre

– Ore 7,00: Preghiere, Santo Rosario e antichi canti.

– Ore 8,00: Celebrazione Eucaristica: “S. Maria Madre della Chiesa” e al termine saluto tradizionale alla Madonna di Piedigrotta con volo di uccelli.

– Ore 19,30: A S. Maria del Parto: “Jamme a truvà a Maria”.

– Ore 20,00: Messa dei pescatorisull’arenile di Mergellina presieduta da S. Em. Rev.ma il Card. CRESCENZIO SEPE Arcivescovo Metropolita di Napoli.

domenica 2 settembre

– Ore 19,00: S. Messa degli artistianimata dal Coro e celebrata da. Mons. Gennaro Matino.

mercoledì 5 settembre

– Ore 19,00: Pellegrinaggio delle chiese mariane della diocesi presieduto dalla parrocchia S. Maria della Mercede (mons. Enrico Ferrara)

venerdì 7 settembre

– Ore 19,00: Appuntamento in Piazza Torretta e processione in chiesa per gli “auguri” alla Vergine e Madre di Piedigrotta.



sabato 8 settembre

FESTA SOLENNE DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA

– Ore 12,00: Supplica alla Madonna di Piedigrotta e S. Messa.

– Ore 19,00: Celebrazione eucaristica presieduta da S. Ecc. Mons. Lucio Lemmo, vescovo ausiliare di Napoli e concelebrata dai sacerdoti del decanato.

domenica 9 settembre

– Ore 18,00: Raduno alla stazione di Mergellina dei bambini con vestitini di carta.

– Ore 18,50: Partenza del corteo verso la basilica, S. Messa e affidamento dei bambini alla Madonna.

lunedì 10 settembre

– Ore 21,00: XXXVI EDIZIONE DELLA “SERENATA ALLA MADONNA”

mercoledì 12 settembre

FESTA DEL SS. NOME DI MARIA

– Ore 12,30: S. Messa e affidamento alla Madonna di Piedigrotta

– Ore 19,00: Celebrazione eucaristica presieduta dall’abate generale dei CRL don Giuseppe CIPOLLONI.

A breve aggiorneremo il programma con gli eventi musicali sul Lungomare e nelle piazze della città con la conclusione spettacolare dei Fuochi d’Artificio.