Piazza Garibaldi, rissa davanti a un locale: ferito uno straniero

A seguito di una rissa avvenuta all’esterno di un locale in zona piazza Garibaldi, un cittadino straniero è stato ferito con un’arma da taglio.

Quando sono giunti i carabinieri era a terra sanguinante nel centro di Napoli con diverse ferite da arma da taglio. Soccorso e portato nell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è tuttora ricoverato, guarirà in 41 giorni. Protagonista della vicenda, avvenuta la scorsa notte in via Pica, nei pressi di piazza Garibaldi, un cittadino ucraino di 41 anni.

I militari hanno accertato che poco prima dinanzi ad un locale della zona c’era stata una rissa. Le immediate indagini effettuate dai militari hanno permesso di identificare l’aggressore, un 54enne connazionale della vittima che è stato denunciato per lesioni aggravate.