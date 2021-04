Piazza Dante, oltre 200 persone a ballare e cantare in strada senza mascherina

E’ stato necessario l’intervento di oltre 10 pattuglie dei carabinieri per sciogliere l’assembramento e disperdere i presenti ieri in piazza Dante: 25 le persone identificate e sanzionate.

A Napoli più di 200 le persone assembrate nella porzione di piazza Dante limitrofa a via Ettore Bellini. Non mancava nulla, dalla musica agli alcolici fino alle danze sfrenate. E’ accaduto intorno alle 23.30 di ieri, in pieno centro, dove i carabinieri del Comando provinciale sono intervenuti in seguito al frastuono che proveniva dalla piazza.

Oltre 10 le pattuglie dell’Arma al lavoro per sciogliere l’assembramento e disperdere i presenti, gran parte dei quali già in fuga alla vista dei lampeggianti. Sono state 25 le persone identificate e sanzionate per violazioni alla normativa anti-contagio, tutte senza mascherina.