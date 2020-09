Piazza Bellini, studente dell’Orientale picchiato dal branco: aggressione omofoba

Un giovane di 23 anni è stato aggredito da dieci persone in piazza Bellini a Napoli: il racconto di un vero incubo.

Aggressione omofoba nel targo pomeriggio di ieri a Napoli. A denunciarlo il portavoce del Gay Center e responsabile di Gay Help Line Fabrizio Marrazzo. Secondo la segnalazione ieri alle 19 uno studente di 23 anni, G.V., in compagnia di amici e del fratello a via Mezzocannone, e’ stato importunato da un uomo che lo ha apostrofato in modo aggressivo urlandogli “fr…o”.

Dopo che l’uomo si e’ allontanato, 30 minuti dopo, stavolta in piazza Bellini, il giovane in compagnia di un altro amico gay e’ stato nuovamente avvicinato dall’uomo stavolta in compagnia di altre 9 persone; non solo frasi omofobe ma e’ scattata una vera e propria aggressione fisica. I ragazzi – secondo la denuncia – hanno riportato varie contusioni e ferite.

La vittima nelle prossime ore sporgera’ denuncia. “Quanto accaduto – afferma Fabrizio Marrazzo – dimostra quanto siano duri i contesti che da tempo denunciamo con il nostro numero verde Gay Help Line 800 713 713, per questo serve una legge seria contro l’omotransfobia, che prevenga situazioni di questi tipo e che senza dubbi condanni le dichiarazioni che vedono l’omosessualita’ come una malattia, mentre l’emendamento ‘salva opinioni omofobe’ approvato dalla maggioranza, renderebbe queste espressioni lecite”.

“Questo emendamento va cambiato e vanno resi certi i supporti per i centri di assistenza alle vittime, da noi richiesti e previsti dalla proposta di legge contro l’omotransfobia, che possono aiutare le vittime, fondi che ora la commissione bilancio sembra li voglia limitare”, conclude Marrazzo.