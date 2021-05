Blitz antidroga a Pianura e nel Parco Verde di Caivano: arrestati 3 spacciatori

Sono tre le persone finite in manette per spaccio di stupefacenti nell’ambito di due distinte operazioni dei carabinieri nel quartiere Pianura, a Napoli, e nel Parco Verde di Caivano.

- Advertisement -

Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri per spaccio di droga in due distinte operazioni al Parco Verde di Caivano (Napoli) e nel quartiere di Pianura, a Napoli. Al Parco Verde, i militari hanno bloccato nei pressi dell’ isolato 5 un giovane di 28 anni che aveva con se 151 grammi di cocaina e 5 di hashish. Il 28 enne è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del processo.

Nel quartiere Pianura i carabinieri hanno fermato per un controllo un 29 enne, Clemente Abete, già denunciato in passato, che era in compagnia di una donna incensurata. I due avevano 10 grammi di cocaina divisa in dosi e 685 euro. Nella loro abitazione sono stati trovati alti 6 grammi e mezzo di cocaina, Abete è stato arrestato, mentre la donna si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.