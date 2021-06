Piacere e gusto ai quartieri spagnoli con 'A Taverna d''e Zoccole

Una cucina legata al mare, alla tradizione, solida e appetitosa quella della “‘A Taverna d”e Zoccole” nel cuore del centro storico di Napoli.

Nuovo piacere e godimento ai Quartieri Spagnoli dove “’A taverna d’‘e zoccole” in vico Lungo Gelso continua ad imporsi per l’allegria e la bontà dei suoi piatti. «Una piccola attività a conduzione familiare – ha spiegato il patron Aldo Civale già titolare di un locale a Portici (“La vineria senza cucina”, in piazza Matteotti)- che corona un sogno fatto di accoglienza, qualità e benessere a misura d’uomo.

Il menù non è mai lo stesso e cambia in base al pescato del giorno: i prodotti sono freschissimi, belli da vedere e ottimi da gustare, e vanno dal polpo verace ai gamberoni di Mazara, dai lupini alle triglie di scoglio. Nella zona in cui ci troviamo ci sono tante trattorie e ristoranti che lavorano sui prodotti di terra: genovese, pasta e patate, ragù, pietanze che io assolutamente non disdegno, Anzi! Tuttavia in seno a questa mia offerta intendo dare qualcosa di diverso ai clienti e soprattutto non andare a contrastare quello che è il lavoro degli altri locali che sorgono accanto al nostro».

Musa ispiratrice per Aldo Civale, la città di Napoli e le sue caratteristiche peculiari: « Il mio pensiero fisso è quello di fare qualcosa capace di rimanere legato al nostro territorio. Finalmente si è capito che il centro storico della città di Napoli può costituire un tesoro inestimabile il luogo nel quale nasciamo è stato profondamente rivalutato, ormai è un po’ la Montmartre di Napoli questo mi riempie di gioia e soprattutto mi offre lo spunto per scommettere in un’attività legata al cuore pulsante della nostra magica città.

Ho rilevato un locale che aveva avuto breve vita, l’ho fatto durante la pandemia un atto di coraggio che però era doveroso nei confronti di questo momento che ha bisogno di ottimismo e ripartenza».

Una cucina legata al mare, alla tradizione, solida e appetitosa quella della “‘A Taverna d”e Zoccole”. Una cucina di qualità fatta di prodotti di prima scelta con menù che si aggirano intorno ai 25-30 euro.

«Nel nostro locale– ha detto ancora Civale- abbiamo una chiara idea circa la visione “win to win”, ovvero: la ricerca dell’optimum culinario, il punto di reciproca soddisfazione. Da sempre la qualità offerta dal servizio di ristorazione è considerata come un vero e proprio valore oggettivo, definibile sulla base del valore commerciale dei beni, dei cibi e delle risorse acquisite dal ristoratore.

Sono un lavoratore molto scrupoloso e la qualità viene prima di tutto. Assicuro che a qualità corrisponde soddisfazione del cliente. In origine i Quartieri Spagnoli erano comunemente visti come luoghi di malaffare, di dubbia frequentazione. Molto spesso in questi vicarielli lavoravano avventori, furfanti e prostitute in particolare proprio dove nasce l’osteria c’era un boschetto di gelsi entro il quale le prostitute della zona amavano ripararsi e dedicarsi alla loro attività.

Si racconta infatti che queste donne in assenza di illuminazione erano solite portare a piedi degli zoccoli attraverso i quali potevano fare rumore e allontanare i numerosissimi topi che abitavano questi viottoli e per questo quelle donne venivano chiamate le “zucculelle”, anche il nome quindi data all’osteria ripercorre la storia e la genesi di quei luoghi che sono preziosi per la ricostruzione delle nostre radici».

La passione che da sempre caratterizza il popolo napoletano è certamente quella legata alla buona tavola e l’attività del nuovo locale punta al cuore e allo stomaco del cliente con una squadra che a partire dai soci di patron Civale, i fratelli Milena e Attilio, ma anche Umberto e Renato punta sul lavoro degli chef Antonio Falanga e Patrizia Bonetti e di Alessia responsabile della sala.