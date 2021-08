Peppe Barra domani 9 agosto in concerto a Villa Fiorentino a Sorrento

A Villa Fiorentino giovedì 19 agosto Peppe Barra in concerto con Paolo Del Vecchio alle chitarre e mandolino; Luca Urciuolo al pianoforte e alla fisarmonica; Ivan Lacagnina alle percussioni e Sasà Pelosi al basso acustico.

Prosegue con Peppe Barra in scena domani sera (19 agosto) alle 21.30 a Villa Fiorentino a Sorrento, l’applaudita rassegna “Summertime 2021”. Promossa dalla Fondazione Sorrento coordinata dall’amministratore delegato Gaetano Milano e realizzata con il sostegno del sindaco Massimo Coppola, in collaborazione con Scabec e ProCulTur che ne cura la direzione tecnica, la kermesse propone l’appuntamento con lo straordinario artista negli anni legato alla musica popolare e a quel teatro napoletano di stampo desimoniano.

Protagonisti dello spettacolo sono come sempre la versatilità interpretativa di Barra e l’energia travolgente che lo caratterizza. Un concerto capace di regalare allo spettatore un repertorio che partendo dalla contaminazione di brani della tradizione di autori come Giambattista Basile, E. A. Mario, Leonardo Vinci e Ferdinando Russo, giunge sui lidi di autori contemporanei come Pino Daniele, Bob Marley, Enzo Gragnaniello.

I testi costruiscono con la musica, architetture sonore con il blues, il jazz, riuscendo a far convivere suoni antichi e moderni, tammurriate, echi di canzone francese e arie del Settecento. Voce e dialetto sono gli strumenti principali del lavoro. La voce di Peppe Barra consente di raggiungere in scena risultati mirabili, con il sostegno di musicisti straordinari che da lungo tempo sono i suoi compagni di viaggio, come Paolo Del Vecchio alle chitarre e mandolino; Luca Urciuolo al pianoforte e alla fisarmonica; Ivan Lacagnina alle percussioni e Sasà Pelosi al basso acustico. Personaggio sempre autentico, nella vita e sulla scena, artista puro, Barra trasmette al suo pubblico un magma incandescente di emozioni dalla risata più sonora alla commozione più autentica.