Pasqua e Pasquetta 2021: ecco la programmazione dei film tv in chiaro

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta cosa ci propone la tv in chiaro? Scoprilo con la nostra guida dei film (e non solo) in tv.

Pasqua sta per arrivare. Anche quest’anno sarà una festa all’insegna delle norme anti covid e quindi sarà impossibile festeggiarla come eravamo abituati a fare precedentemente. Ma non disperiamo.

Vediamo quindi insieme, con la nostra guida, cosa ci propone la programmazione in chiaro per questi due giorni, contando anche Pasquetta, tra film a carattere religioso e la solita programmazione di film e telefilm delle feste.

Ecco la programmazione di Pasqua:

Risorto – in onda domenica 4 aprile, ore 21.25, Rai1

– in onda domenica 4 aprile, ore 21.25, Rai1 911 (episodio 17, 3°stagione) – in onda domenica 4 aprile, ore 21.05, Rai2

(episodio 17, 3°stagione) – in onda domenica 4 aprile, ore 21.05, Rai2 Il borgo dei borghi – in onda domenica 4 aprile, ore 21.20, Rai3

– in onda domenica 4 aprile, ore 21.20, Rai3 Left Behind – La profezia – in onda domenica 4 aprile, ore 21.20, Rai4

– in onda domenica 4 aprile, ore 21.20, Rai4 Zoo – Un amico da salvare – in onda domenica 4 aprile, ore 21.50, Canale 5

– in onda domenica 4 aprile, ore 21.50, Canale 5 Baciato dalla fortuna – in onda domenica 4 aprile, ore 21.50, Rete4

– in onda domenica 4 aprile, ore 21.50, Rete4 Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare – in onda domenica 4 aprile, ore 21.80, Italia1

– in onda domenica 4 aprile, ore 21.80, Italia1 Sette anni in Tibet – in onda domenica 4 aprile, ore 21.30, La7

– in onda domenica 4 aprile, ore 21.30, La7 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo – in onda domenica 4 aprile, ore 21.10, Paramount

– in onda domenica 4 aprile, ore 21.10, Paramount Vizi e virtù – Conversazione con Francesco – in onda domenica 4 aprile, ore 21.25, Nove

Ecco la programmazione di Pasquetta:

La fuggitiva – in onda lunedì 5 aprile, ore 21.25, Rai1

– in onda lunedì 5 aprile, ore 21.25, Rai1 Ben Hur 2016 – in onda lunedì 5 aprile, ore 21.05, Rai2

– in onda lunedì 5 aprile, ore 21.05, Rai2 Città segrete – Venezia – in onda lunedì 5 aprile, ore 21.20, Rai3

– in onda lunedì 5 aprile, ore 21.20, Rai3 Valerian e la citta dei mille pianeti – in onda lunedì 5 aprile, ore 21.20, Rai4

– in onda lunedì 5 aprile, ore 21.20, Rai4 L’isola dei Famosi 2021 – in onda lunedì 5 aprile, ore 21.50, Canale 5

– in onda lunedì 5 aprile, ore 21.50, Canale 5 Quarta repubblica – in onda lunedì 5 aprile, ore 21.50, Rete4

– in onda lunedì 5 aprile, ore 21.50, Rete4 Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar – in onda lunedì 5 aprile, ore 21.80, Italia1

– in onda lunedì 5 aprile, ore 21.80, Italia1 Al vertice della tensione – in onda lunedì 5 aprile, ore 21.30, La7

– in onda lunedì 5 aprile, ore 21.30, La7 Dirty Dancing – Balli proibiti – in onda lunedì 5 aprile, ore 21.10, Paramount

– in onda lunedì 5 aprile, ore 21.10, Paramount Fuori in 60 secondi – in onda lunedì 5 aprile, ore 21.25, Nove