Paolo Sorrentino, ritorno a Napoli: nella città partenopea il set di È stata la mano di Dio

Paolo Sorrentino: ciak a Napoli per il film È stata la mano di Dio. Scena di festa per il Napoli di Maradona girata nei pressi delle Scale Massimo Troisi.

Paolo Sorrentino torna nella sua Napoli per girare È stata la mano di Dio, un film Netflix prodotto da Freemantle Media Italia, che riporta il regista premio Oscar a girare nella sua città a vent’anni dal primo film, L’uomo in più.

In questi giorni, come riporta “Repubblica”, si sta girando a pochi passi dalle Scale Massimo Troisi (quelle della divertentissima scena di Scusate il ritardo con lo stesso Troisi e Lello Arena) la scena dei caroselli dei tifosi del Napoli in festa per Diego Armando Maradona, tra strade tinte d’azzurro, bandiere sventolanti, tifosi in festa e auto degli anni ’80, ovvero il periodo d’oro della squadra partenopea guidata da Dieguito. Il cui gol di mano all’Inghilterra ai mondiali del 1986 ha ispirato il titolo del film. Lo stesso Pibe de oro, dopo quella memorabile partita in cui segnò anche uno dei gol più belli nella storia del calcio, dichiarò infatti che a colpire il pallone irregolarmente era stata la mano di Dio (come se quel gesto fosse stato un beffardo scherzo agli inglesi dopo la tragica guerra delle Falkland di qualche anno prima).

Quel Diego Armando Maradona che, come raccontato spesso dal 50enne regista, gli ha salvato la vita. Il regista aveva chiesto molte volte al padre di andare a vedere il Napoli in trasferta. Ma quella volta che gli diede finalmente il permesso per vedere Empoli-Napoli, i genitori andarono a trascorrere il fine settimana nella casa di montagna e lì persero la vita per un tragico incidente domestico. Senza dimenticare il ringraziamento al Pibe de oro nel ritirare l’Oscar per La grande bellezza nel 2014.

Prossimi ciak alla Galleria Umberto I e in piazza Plebiscito, altri pezzi della grande bellezza di Napoli a lui tanto cara.

Foto all’interno: “Repubblica”