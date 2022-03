Palma Campania, Carabinieri fermano ladro dell’“oro rosso”: arrestato un 42enne

Cronaca di Napoli: i Carabinieri della stazione di Palma Campania hanno arrestato un 42enne per il furto di 30 metri di grondaie in rame da un cantiere.

Approfittando del buio della notte era entrato in un cantiere e con molta pazienza aveva smontato 30 metri di grondaie in rame per portarle via.

Non aveva fatto però i conti con la sorte e con i Carabinieri della stazione di Palma Campania. La segnalazione telefonica del “furto in atto” è arrivata direttamente in Caserma.

I militari sono immediatamente intervenuti presso il cantiere di via Nappi e lì hanno sorpreso e bloccato Antonio Siminetti, 42enne di Ottaviano già noto alle forze dell’ordine.

Il 42enne è stato arrestato per furto aggravato ed è in attesa di giudizio mentre l’oro rosso è stato restituito al legittimo proprietario.