Pallavolo femminile, 3-0 alla Serbia: l’Italia Under 20 è campione del mondo

Pallavolo femminile: le azzurrine di coach Massimo Bellano hanno battuto la Serbia in finale e si aggiudicano il titolo dopo dieci anni. Tanti premi individuali per la squadra azzurra.

In questa estate d’oro per lo sport italiano, un’altra bella impresa arriva dalla Nazionale Under 20 femminile di Pallavolo. Le azzurrine di coach Massimo Bellano hanno battuto a Rotterdam per 3-0 la Serbia (25-18, 25-20, 25-23) laureandosi per la seconda volta campionesse del mondo di categoria a dieci anni dal primo successo.

Un percorso in crescendo per questa squadra, visto che la medaglia d’oro mondiale è arrivata dopo l’oro all’Europeo Juniores del 2018 e l’argento al Mondiale Juniores del 2019.

Questa grande vittoria di squadra è stata inoltre accompagnata da numerosi premi individuali per le azzurrine. Doppietta per Gaia Guiducci (Miglior Palleggiatrice ed MVP del torneo), mentre Loveth Omoruyi è invece la Miglior Schiacciatrice. Ad Emma Grazian il premio come Miglior Centrale e, infine, Martina Armini ha vinto il premio come Miglior Libero: davvero un trionfo sotto tutti i punti di vista.

Foto: pagina Facebook Federazione Italiana Pallavolo