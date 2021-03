Pallanuoto, Serie A2 maschile: Aktis Acquachiara a Catania per sfidare i Muri Antichi

Aktis Acquachiara: sabato 13 marzo la squadra di Mauro Occhiello a Catania per l’ultima giornata di andata del campionato di Serie A2.

Ultima partita prima del giro di boa in Serie A2 Maschile. Nella quinta giornata di campionato, infatti, l’Aktis Acquachiara volerà alla volta di Catania per confrontarsi contro i padroni di casa della Copral Muri Antichi.

Gli etnei occupano la seconda piazza della classifica, in regular season, a tre lunghezze dai biancazzurri, terzi. Ad oggi, per i ragazzi del presidente Spinnicchia, un bilancio di tre vittorie (contro Unime, Arechi e Canottieri Napoli) ed una sola sconfitta contro la capolista Nuoto Catania.

“Nelle ultime due settimane, dopo la sfida contro l’Unime, non siamo riusciti a dare sempre continuità agli allenamenti – ha spiegato l’allenatore acquachiarino Mauro Occhiello – ma ci apprestiamo ad affrontare una trasferta complicata in un campo difficile contro una squadra rinforzata rispetto all’anno scorso. È una squadra candidata sicuramente ad un posto nei playoff: hanno avuto la meglio sulla Canottieri ed hanno perso di misura contro il Nuoto Catania; questo dà la percezione del valore del gruppo. Noi faremo la nostra partita in attesa del recupero di due elementi importanti quali Manuel Occhiello e Daniele De Gregorio, ancora indisponibili“.

L’unico ex di turno dell’incontro sarà il centroboa classe 2000 Emiliano Aiello che, fino a due stagioni fa, ha indossato la calottina dei Muri Antichi. “Sarà una partita dura contro una squadra completa in ogni reparto e che ha grande esperienza nei suoi componenti. Sarà una gara combattuta al di là delle assenze che avremo in rosa ma abbiamo l’obbligo di provare a fare risultato, indipendentemente da quella che sarà la prestazione“.

A dirigere l’incontro, dalla piscina Scuderi di Catania, saranno i signori Tommaso Boccia ed Alessio Nicolai. Delegato FIN il signor Antonio Torneo. Fischio d’inizio previsto per le ore 16:00. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Sport Web Sicilia al link: https://www.facebook.com/sportwebsicilia

Foto: Marina Carascon / Napoleggiamo