Palazzo Reale di Napoli: “Mostrateci solo il Green Pass e vi mostreremo molto di più”

Palazzo Reale: come per tutti i musei d’Italia a partire da venerdì 6 agosto accesso con Green Pass o tampone nell’Appartamento Storico.

Da venerdì 6 agosto per visitare l’Appartamento Storico del Palazzo Reale di Napoli sarà necessario il Green Pass, come in tutti i luoghi della cultura italiani. “Mostrateci solo il Green Pass e vi mostreremo molto di più” è una promessa rivolta a coloro che visitano il Museo, rispettando tutte le normative di legge.

La comunicazione è iniziata già da martedì scorso sui canali social del Museo rilanciando con uno slogan che promette di mostrare tutte le bellezze dell’Appartamento Storico, dallo Scalone d’Onore al Teatro di Corte, dalla Cappella Reale al Giardino Pensile, insieme alle collezioni di arazzi dipinti, arredi, orologi e sculture. Per tutti i visitatori dai 12 anni in su sarà sufficiente esibire in biglietteria la Certificazione verde, ovvero il Green Pass (cartaceo o digitale), per attestare anche una sola dose di vaccino, il tampone molecolare o rapido, oppure la certificazione di avvenuta guarigione dal Covid entro 6 mesi, accompagnati da un documento di identità, come da disposizioni di legge (D.L. del 23 luglio 2021 n. 105) e indicazioni del Ministero della Salute per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Nessun vincolo, invece per l’accesso al Giardino Romantico che potrà essere gratuitamente visitato negli orari di apertura. Per informazioni www.palazzorealedinapoli.org e social media (Facebook – Instagram -Twitter).