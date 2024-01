Padel Haus, al Vomero apre un nuovo centro sportivo

Al Vomero arriva Padel Haus, una nuova struttura sportiva che colora di blu via Nuova Toscanella. L’apertura è prevista per fine gennaio.

Il 2024 arriva con una grande novità per tutti gli appassionati di Padel. Al Vomero aprirà Padel Haus, una nuova struttura sportiva che colora di blu via Nuova Toscanella. L’apertura è prevista per fine gennaio con data ancora da definire ma che sarà annunciata a breve. L’impianto è stato realizzato con attrezzature utili all’allenamento sportivo di persone con differenti gradi di preparazione sportiva.

Padel Haus nasce da un progetto di un gruppo di amici con una grande passione in comune e un briciolo di audacia. La struttura vanta sei campi da gioco panoramici firmati Italian Padel, primi nel ranking mondiale, vetri temperati stratificati, tappeti Supercourt XN World Padel Tour, ampi spogliatoi, bar, ristorante-pizzeria, un’area esterna con parcheggio.

Un vero e proprio centro sportivo, culturale, aggregativo di circa 5mila metri senza barriere architettoniche, che darà a tutti gli utenti che lo utilizzeranno, la possibilità di giocare e allenarsi divertendosi con tutti i comfort.

Quanti giocano a padel in Italia?

Il padel è uno sport in crescita rapida. La sua popolarità è innegabile, evidente negli affollati campi da gioco, nelle conversazioni tra amici e nell’interesse di personaggi famosi e atleti che hanno abbandonato altre discipline. Questo sport attrae e convince chiunque lo provi. Non è un’esagerazione dire che il padel sta vivendo un vero e proprio boom, e i numeri degli ultimi anni lo confermano.

La crescita del padel in Italia si inserisce in un contesto globale, con la Spagna (6 milioni di giocatori) e l’Argentina (2 milioni) che sono tra i principali Paesi di riferimento. In totale, in 90 Paesi, ci sono 25 milioni di praticanti di padel, con 64 federazioni affiliate alla Federazione Internazionale Padel (FIP), tra cui la FITP. Questi dati rappresentano un segno tangibile di una crescita che guarda verso l’alto, senza intenzione di fermarsi. Il boom del padel è una realtà, e soprattutto in Campania e a Napoli è destinato a crescere.

Per maggiori info

Instagram @padelhausnapoli