Oscar 2022: scelta la data della prossima edizione, il 27 marzo

Oscar 2022, anticipazioni. Scelta la nuova data della prossima edizione, spostata anche quest’anno: il 27 marzo.

Arriva la decisione ufficiale per gli Oscar 2022: la nuova data sarà il 27 marzo 2022. Anche il prossimo anno la cerimonia non si terrà nella consueta finestra temporale, vale a dire il mese di febbraio.

L’edizione di quest’anno, a causa della pandemia, era stata spostata addirittura di due mesi, arrivando ad aprile. Quella di marzo non è una prima volta per gli Oscar, ma negli ultimi vent’anni circa la manifestazione si era tenuta sempre nel mese di febbraio.

Questo anche perchè, da regolamento, possono concorrere per gli Oscar i film usciti dal 1° marzo al 31° dicembre dell’anno precedente a quello in cui si tiene la cerimonia. Anche per quest’anno varrà questa finestra temporale, non ci saranno quindi modifiche.

La motivazione dietro la scelta di posticipare anche il prossimo anno gli Oscar, è da ricercare nell’abbondanza di eventi a livello internazionale che si verificheranno a febbraio 2022.

Stiamo parlando delle Olimpiadi Invernali e del Super Bowl, evento internazionale ma sentito soprattutto dal pubblico americano. Per evitare di perdere attenzione attorno alla cerimonia, si è perciò deciso di spostare in avanti la data.

Ricordiamo, infine, che non saranno ancora effettive quelle modifiche su cui l’Academy sta lavorando, modifiche volte a aumentare l’inclusività ma non solo. Modifiche chieste a gran voce sia da più parti.