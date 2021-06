Open day AstraZeneca, arriva lo stop di De Luca: “In Campania solo a over 60”

Il governatore campano annuncia lo stop agli open day AstraZeneca: “Abbiamo molte dosi di Pfizer e Moderna quindi utilizzeremo questi vaccini per i quali non c’è problema”.

“Con AstraZeneca ci muoveremo su una linea di grande prudenza: questo vaccino sara’ somministrato agli ultra sessantenni che e’ la fascia d’eta’ dove non ci sono stati problemi in nessuna parte del mondo”. Lo ha detto il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, intervenuto stamattina a margine della presentazione del programma di eventi preparato dalla Regione per onorare l’indimenticato tenore Enrico Caruso a cento anni dalla sua scomparsa.

“Non ci saranno dunque piu’ open day con AstraZeneca” annuncia il governatore prima di spiegare che “abbiamo molte dosi di Pfizer e Moderna quindi utilizzeremo questi vaccini per i quali non c’e’ nessun problema. Di AstraZeneca faremo solo le seconde dosi anche perche’ chi ha fatto la prima e non ha avuto conseguenze puo’ fare tranquillamente anche il richiamo”.

Per quel che riguarda il siero Johnson & Johnson proveniente da oltreoceano De Luca segnala una questione di altro tipo: “Il vaccino americano e’ monodose e ci consente di avere un’accelerazione della campagna vaccinale con anche le farmacie che possono mobilitarsi e attivarsi. Il problema e’ che arrivano poche dosi – spiega il Presidente della Campania -. In tutto questo – conclude – noi ci muoviamo senza certezze sulle forniture: i nostri direttori generali devono preparare le campagne vaccinali senza sapere cosa succede la settimana successiva e senza sapere se dovranno conservare una quantita’ di dosi per i richiami o se arriveranno in quantita’ sufficiente”.