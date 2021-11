Ok ai voucher sport per minori in Campania, Casillo: “Obiettivo raggiunto grazie al lavoro del Pd”

Regione Campania: approvato il regolamento dei voucher ai minori da 6 a 15 anni per l’accesso gratuito all’attività sportiva.

“L’approvazione del regolamento attuativo dei voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva è una bella notizia che premia il lavoro portato avanti in questi mesi dal gruppo del Partito Democratico sia in aula che in commissione” è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, capogruppo Dem del Consiglio Regionale della Campania.

“I voucher sport, che saranno gestiti dall’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport, saranno destinati ai minori dai 6 ai 15 anni residenti in Campania e facenti parte di nuclei familiari con redditi medio-bassi con l’obiettivo di agevolare la pratica sportiva” – continua Casillo.

“Una proposta inserita nella scorsa legge di stabilità grazie ad un emendamento della collega Loredana Raia, poi fatta propria dalla Giunta e che oggi grazie al lavoro in commissione cultura e istruzione della presidente Bruna Fiola trova una continuità fino al 2023 con due milioni di euro stanziati per l’anno in corso e 2 milioni e mezzo per gli anni successivi” – conclude il capogruppo Pd.